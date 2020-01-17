***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.01.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.1-Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı olarak Eyyüp IŞIKLI'nın atanmasına karar verilmiştir.2-Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813443BIST