***IDY* *TEY* *IGL*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IDY******TEY******IGL*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IDY, IGL]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve 12233903-305.06-E.15744 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon ve TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804374BIST