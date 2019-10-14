***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 12:19
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK MENKUL DEĞERLER 1.294,82 % 0,000525 % 0,001027 % 19,558
AK MENKUL DEĞERLER 559,55 % 0,000028 % 0,000444 % 159,716
BGC Partners Menkul Değerler A 260,57 % 0,0006 % 0,000207 % 0,3444
İŞ YATIRIM MENKUL KIY, A,Ş, 646,84 % 0,000525 % 0,000513 % 0,9771
İŞ YATIRIM MENKUL KIY, A,Ş, 14,02 % 0,000011 % 0,000011 % 10,27
OYAK YATIRIM 133,32 % 0,00015 % 0,000106 % 0,7049
OYAK YATIRIM 352,92 % 0,00003 % 0,00028 % 93,292
TACİRLER MENKUL DEĞERLER AŞ 146,9 % 0,0005 % 0,000116 % 0,233
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 626,62 % 0,0005 % 0,000497 % 0,9939
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A,Ş, 297,22 % 0,000525 % 0,000236 % 0,449
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792904
BIST