***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349Transferler0 0 0 0 0 -698.747 698.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -9.275 -9.275 -9.275 536.076 536.076 536.076 0 0 9.753.229 9.753.229 10.280.030 10.280.030Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -40.263 -40.263 -40.263 536.076 536.076 536.076 262.458 -1.504.121 9.753.229 8.249.108 43.757.379 43.757.379Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 0 0 0 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569Transferler0 0 0 0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 750.988 750.988 752.604 752.604Dönem Sonu Bakiyeler15 34.750.000 -41.050 -41.050 -41.050 0 0 0 573.606 4.382.629 750.988 5.133.617 40.416.173 40.416.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.674.429 933.005Dönem Karı (Zararı)750.988 9.753.229Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)750.988 9.753.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.028.007 -5.667.334Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10-17 665.961 186.113Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 0 109.673Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 109.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler89.269 -162.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 142.045 41.159Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -52.776 -203.707Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.963 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 40.963 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 - 18 -3.849.325 -9.124.174Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 - 18 -3.849.325 -9.124.174Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 25.125 3.323.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.637.556 -2.364.666Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -4.728.371 -2.223.749Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler237.168 498İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 - 22 -28.911 -1.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 266.079 1.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.264 -96.650İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 - 22 -44.865 -20.575İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -84.399 -76.075Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.400 -29.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -96.400 -29.798Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.311 -14.967İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 - 22 -4.196 327İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 83.507 -15.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.914.575 1.721.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -5.454Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 240.146 -782.770YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -2.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.286Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -2.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-433.006 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-433.006 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -433.006 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.107.435 930.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.107.435 930.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.699.981 768.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.592.546 1.699.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.592.546 8.740.944Finansal Yatırımlar5 38.276.045 29.698.349Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar38.216.159 29.624.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar38.216.159 29.624.712İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar59.886 73.637Ticari Alacaklar226.750 463.918İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 - 22 132.504 103.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 94.246 360.325Diğer Alacaklar66.022 21.157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 - 22 66.022 21.157Peşin Ödenmiş Giderler139.358 54.959İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 139.358 54.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.348.137 3.267.472ARA TOPLAM41.648.858 42.246.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.648.858 42.246.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80.100 80.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.100 80.100Maddi Duran Varlıklar8 264.256 412.565Mobilya ve Demirbaşlar78.119 132.609Özel Maliyetler186.137 279.956Kullanım Hakkı Varlıkları10 931.525 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 34.131 55.723Bilgisayar Yazılımları34.131 55.723Peşin Ödenmiş Giderler10.859 9.286İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.859 9.286Ertelenmiş Vergi Varlığı20 280.544 144.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.601.415 702.107TOPLAM VARLIKLAR43.250.273 42.948.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları642.968 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları642.968 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 642.968 0Ticari Borçlar47.566 143.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.566 143.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 118.123 1.634.098Kısa Vadeli Karşılıklar1.052.219 1.019.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.018.939 933.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 33.280 86.056Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler363.704 284.393İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 - 22 1.363 5.559İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 362.341 278.834ARA TOPLAM2.224.580 3.082.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.224.580 3.082.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar351.610 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar351.610 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 351.610 0Uzun Vadeli Karşılıklar257.910 203.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 257.910 203.222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.520 203.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.834.100 3.285.337ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.416.173 39.663.569Ödenmiş Sermaye15 34.750.000 34.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.050 -42.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -41.050 -42.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -41.050 -42.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler573.606 262.458Yasal Yedekler573.606 262.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 4.382.629 -1.504.121Net Dönem Karı veya Zararı750.988 6.197.898TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.416.173 39.663.569TOPLAM KAYNAKLAR43.250.273 42.948.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.039.099 1.551.523 733.484 541.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.039.099 1.551.523 733.484 541.889BRÜT KAR (ZARAR)2.039.099 1.551.523 733.484 541.889Genel Yönetim Giderleri17 -6.205.235 -5.871.756 -2.061.592 -2.035.037Pazarlama Giderleri17 -26.329 -24.512 -9.138 -8.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.786.224 17.610.727 -20.406 11.036.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -653.830 -189.151 -535.906 -67.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)939.929 13.076.831 -1.893.558 9.467.724FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)939.929 13.076.831 -1.893.558 9.467.724Finansman Giderleri19 -163.816 0 -52.724 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)776.113 13.076.831 -1.946.282 9.467.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.125 -3.323.602 361.902 -2.284.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -161.640 -3.259.976 321.560 -2.470.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 136.515 -63.626 40.342 185.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321DÖNEM KARI (ZARARI)750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp 21 0,02200000 0,28100000 -0,04600000 0,20700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.616 -9.275 -5.509 433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 2.020 -11.594 -6.888 541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-404 2.319 1.379 -108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -404 2.319 1.379 -108Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 536.076 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 687.277 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 687.277 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -151.201 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi20 0 -151.201 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.616 526.801 -5.509 433TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)752.604 10.280.030 -1.589.889 7.183.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları752.604 10.280.030 -1.589.889 7.183.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794780BIST