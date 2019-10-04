***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.004,14Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.870,7Fon Yönetim Ücreti62.385,89Hisse Senedi Komisyonu858,98Tahvil Bono Komisyonu7.086,43Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.379,83Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.956,18TOPLAM GİDERLER88.378,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.110.485,96 % 0,87413127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790236BIST