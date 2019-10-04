***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.004,14Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.365,29Fon Yönetim Ücreti17.504,14Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.656,71Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.582,21Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.971,55TOPLAM GİDERLER35.921,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.795.941,04 % 0,94630763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790237BIST