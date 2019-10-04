***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.092,18Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.674,06Fon Yönetim Ücreti14.686,15Hisse Senedi Komisyonu21,92Tahvil Bono Komisyonu774,53Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.830,84Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar Komisyonu114,39Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.187,87TOPLAM GİDERLER35.218,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.975.634,76 % 1,782654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790238BIST