***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:01
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOK
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.004,14
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
867,92
Fon Yönetim Ücreti
19.704,1
Hisse Senedi Komisyonu
848,74
Tahvil Bono Komisyonu
1.937,52
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.223,18
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
5.850,94
TOPLAM GİDERLER
36.273,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.238.610,28 % 1,64045257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790239
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71