***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.004,14Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri283,11Fon Yönetim Ücreti8.895,75Hisse Senedi Komisyonu323,4Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu239Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.645,09TOPLAM GİDERLER19.227,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.992,89 % 4,80690794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790241BIST