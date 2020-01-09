***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti6.364,82Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri496,28Fon Yönetim Ücreti21.272,71Hisse Senedi Komisyonu2.033,16Tahvil Bono Komisyonu5,25Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu697,03Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.862,32TOPLAM GİDERLER36.867,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ724.300,46 % 5,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810338BIST