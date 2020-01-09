***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti6.364,82Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.729,2Fon Yönetim Ücreti27.023,29Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.885,21Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.136,72Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.169,78TOPLAM GİDERLER51.164,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.035.545,73 % 1,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810339BIST