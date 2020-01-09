***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti6.364,82Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.471,11Fon Yönetim Ücreti670.252,18Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu6.570,44Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler23.585,94TOPLAM GİDERLER735.354,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.327.665,03 % 1,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810340BIST