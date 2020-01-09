***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 13:37
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgilerİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
110,14
Bağımsız Denetim Ücreti
6.364,82
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
28.471,11
Fon Yönetim Ücreti
670.252,18
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
6.570,44
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
23.585,94
TOPLAM GİDERLER
735.354,63
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.327.665,03 % 1,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810340
BIST
15:51116.838
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 3.961,51
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:515,8770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0378
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:516,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:51293,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,57
|Açılış
|: 293,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6352
|7,6735
|% -1,19
|
|Frank
|6,0120
|6,0482
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-6,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-61,55
|
|Yarım
|935
|959
|-29,77
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,89
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,60
|65,60
|0,16
|
Seans Raporu
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4741, 57 artarak (% 3.46 ) 141, 979
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16:05XU100
Endeks 116, 754 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 961.00 milyon TL de
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16:05ATEKS
Yüzde 8.22 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 136 adet işlem
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16:03TSPOR
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 415, 951 adet işlem
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16:02GARAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 858, 341 adet işlem