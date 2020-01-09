***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti6.516,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17.816,86Fon Yönetim Ücreti237.090,24Hisse Senedi Komisyonu183,81Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar4.154,6Türev Araçlar Komisyonu620,73Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.778,99TOPLAM GİDERLER277.271,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.896.147,11 % 1,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810341BIST