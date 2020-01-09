***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti4.663,77Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.621,88Fon Yönetim Ücreti28.040Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar218,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.617,6TOPLAM GİDERLER40.772,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.681.275,01 % 0,179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810344BIST