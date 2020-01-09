***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgilerİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri110,14Bağımsız Denetim Ücreti6.364,82Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.678,46Fon Yönetim Ücreti85.508,71Hisse Senedi Komisyonu1.033,33Tahvil Bono Komisyonu11.060,68Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.394,94Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.198,35TOPLAM GİDERLER120.954,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.279.959,8 % 1,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810337BIST