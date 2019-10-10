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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.10.2019 13:08
GÜNCEL HABERLER

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı TL ve döviz cinsinden kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sertifikalar, yatırım fonları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak iş bu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir. Fon portföyünün yönetiminde bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak Tebliğde belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve daha fazlası olmayacaktır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve daha fazlası olmayacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00144 1 0,00144 1




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