***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.10.2019 10:57
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
QINVEST PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yeni Unvan
QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/10/2019
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789777
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,57
|Açılış
|: 275,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91