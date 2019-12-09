***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun karşılaştırma ölçütü ekteki gibi değişmiştir.BİST-KYD'nin USD cincinden kira sertifikası endeksi bulunmadığı için "Kamu Eurobond USD" endeksi kullanılmıştır.Kira sertifikası USD endeksi oluşturulduğunda tekrar değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802593BIST