***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2020 13:45
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26/12/2019 tarihinde onaylanan Qinvest Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807298
BIST
14:00113.438
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -2.494,10
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:005,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0212
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:006,6539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:00297,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,04
|Açılış
|: 297,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,87
|44.900.688
|% 16,57
|
|ARENA
|9,50
|22.933.575
|% 14,73
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|8.603.511
|% 8,84
|
|UMPAS
|0,74
|61.417
|% 8,82
|
|ERSU
|1,85
|9.966.684
|% -10,19
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|SILVR
|1,97
|8.591.367
|% -9,63
|
|THYAO
|14,21
|1.228.842.650
|% -4,25
|
|ASELS
|21,26
|622.298.875
|% -1,57
|
|PETKM
|3,78
|477.797.654
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,85
|422.051.099
|% 1,37
|
|HALKB
|6,00
|376.392.724
|% -2,12
|
|ALBRK
|1,54
|272.079.595
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|231.682.213
|% -3,33
|
|PETKM
|3,78
|477.797.654
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,64
|333.450.662
|% -3,65
|
|IHLGM
|1,13
|133.982.362
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7913
|7,8303
|% -0,15
|
|Frank
|6,1115
|6,1483
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,55
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|2,87
|