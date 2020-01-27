***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2020 17:28
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/01/2020 tarih ve 7/108 sayılı toplantısında kuruluşuna izin verilen Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814622
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,38
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7449
|7,7838
|% -0,03
|
|Frank
|6,1125
|6,1494
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5825
|1,5905
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|8,96
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|-1,69
|
Seans Raporu
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