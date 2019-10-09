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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.10.2019 11:17
GÜNCEL HABERLER

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
  
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
  
b) Kar payı kullanım tarihi 11.10.2019 olarak belirlenmiştir.
  
c) Kar payı ödeme tarihi 11.10.2019 olarak belirlenmiştir.
  
Bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791768


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