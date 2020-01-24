***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 16:06
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/01/2020 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1,150.032207 -TL olan fon birim pay değeri üzerinden 27/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında katılma payı ihracı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814337
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05300,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,08
|Açılış
|: 300,31
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7423
|7,7811
|% -0,30
|
|Frank
|6,0960
|6,1327
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5797
|1,5876
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|9,97
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,08
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|60,99
|60,99
|-1,05
|