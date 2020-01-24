***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/01/2020 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1,150.032207 -TL olan fon birim pay değeri üzerinden 27/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında katılma payı ihracı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814337BIST