***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 11:41
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetlerinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815019
BIST
13:52120.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 647,73
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:525,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:526,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:52300,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,87
|Açılış
|: 300,65
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.001.977
|% 14,94
|
|DESA
|5,17
|25.835.976
|% 12,88
|
|AFYON
|7,72
|307.096.541
|% 12,21
|
|KRSTL
|2,36
|295.086.560
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,80
|15.130.253
|% -15,31
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|724.920.927
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,50
|468.316.059
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,90
|436.201.301
|% 0,35
|
|PETKM
|4,09
|330.945.750
|% 0,00
|
|ASELS
|23,44
|317.957.691
|% 0,95
|
|KRDMD
|2,90
|436.201.301
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,36
|295.086.560
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,88
|236.579.123
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,50
|468.316.059
|% 3,21
|
|PETKM
|4,09
|330.945.750
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7157
|7,7544
|% 0,05
|
|Frank
|6,0762
|6,1128
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|2,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,85
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,46
|