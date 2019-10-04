***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2019 14:55
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790219
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 102.784
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|Önceki Kapanış
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103.875
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102.784
18:055,6939
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 5,6890
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|Önceki Kapanış
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,2400
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|Önceki Kapanış
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 275,51
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|: 275,63
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277,29
En Düşük
273,71