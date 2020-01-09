IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -1,22
|Frank
|6,0095
|6,0457
|% -0,77
|Riyal
|1,5609
|1,5688
|% -0,72
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
Seans Raporu
- 16:05XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4741, 57 artarak (% 3.46 ) 141, 979
- 16:05XU100 Endeks 116, 754 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 961.00 milyon TL de
- 16:05ATEKS Yüzde 8.22 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 136 adet işlem
- 16:03TSPOR Yüzde 7.11 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 415, 951 adet işlem
- 16:02GARAN Yüzde 6.76 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 858, 341 adet işlem