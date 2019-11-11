***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312Transferler-6.093.556 687.104 -11.995.499 17.401.951 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25,27 15.023.590 -1.850.086 8.224.914 -18.294.037 3.104.381 -21.394.422 -18.290.041Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 23.941.270 23.941.270Kar Payları-354.643 -354.643 -354.643Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 20.000.000 -891.578 -15.920.571 -1.289.616 95.530 1.613.862 -33.471.854 -29.864.227 74.302.239 44.438.012Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -47.366.328 13.447.042 -169.072.177 47.667.570 -5.916.914 14.486.782 31.596.951 16.115.089 -468.774.728 -18.294.037 45.102.527 187.287.383 232.389.910Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Transferler-701.945 624.776 12.265.811 -12.188.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25,27 -1.926.152 1.673.973 -8.369.534 -8.621.713 -9.300.245 -17.921.958Kar Payları-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 356.526 356.526Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 23.000.000 -137.531 -20.512.173 -373.988 58.031 -26.318 -7.656.961 -5.648.940 -2.923.795 -8.572.735Dönem Sonu Bakiyeler543.595.733 87.617.544 0 -120.366.328 8.569.750 -155.379.692 41.712.849 -4.565.150 11.656.694 32.492.349 16.115.089 -309.984.653 -8.369.534 143.094.651 52.010.952 195.105.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.021.226 -79.524.391Dönem Karı (Zararı)-10.497.721 -47.452.627Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.497.721 -47.452.627Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.214.677 26.195.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 7.626.097 12.109.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -594.631 5.322.409Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -569.778 -1.816.761Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.197.810 16.295.811İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.197.810 16.295.811Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -10.488.163 -3.719.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -386.012 -1.996.038İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.883.684 -57.912.351Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 85.172.747 -39.949.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -12.689.806 -2.825.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.583.015 -822.481Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 9.726.752 -33.255.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -8.261.462 13.251.572Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.352.438 5.689.336Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.171.286 -79.169.748Ödenen Temettüler-1.150.060 -354.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.014.338 -17.529.317Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri634.768 4.706.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 461.752 14.643.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -23.110.858 -36.879.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.081.755 96.718.498Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.881.718Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.572.735 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.941.270Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.941.270İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 15.850.124Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 15.850.124İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 74.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 74.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.445.968 36.595.677Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,10 -46.954.988 -3.624.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.074.867 -335.210Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.930.303 8.747.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.144.564 8.412.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.698.821 6.975.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.554.257 15.387.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.554.257 13.698.821Finansal Yatırımlar6 296.364 53.775.218Ticari Alacaklar61.625.138 49.453.969İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 63.910 149.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 61.561.228 49.304.118Diğer Alacaklar46.042.179 29.785.862İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 39.266.847 26.548.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.775.332 3.237.402Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 461.266Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları21 0 461.266Stoklar11 59.409.188 69.135.940Peşin Ödenmiş Giderler3.544.399 13.258.787İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 15.932 8.850.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.528.467 4.408.787Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 970.457 677.259Diğer Dönen Varlıklar18 11.595.548 12.835.274ARA TOPLAM195.037.530 243.082.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR195.037.530 243.082.396DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.318.249 44.012.142Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 1.227.050 1.223.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 11.091.199 42.788.236Diğer Alacaklar102.045 100.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 102.045 100.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 17.197.821 18.395.631Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 5.169.655 5.169.655Maddi Duran Varlıklar167.535.900 151.107.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.120.600 970.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.444.270 219.756.067TOPLAM VARLIKLAR398.481.800 462.838.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 18.581.944 14.060.192Ticari Borçlar39.849.299 49.199.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 219.485 958.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 39.629.814 48.241.157Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.891.277 4.464.708Diğer Borçlar85.130.418 117.196.652İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 84.102.181 116.698.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.028.237 498.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.497.736 13.985.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 16.497.736 13.985.361Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 119.079 1.351.239Kısa Vadeli Karşılıklar8.800.728 8.969.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 353.401 268.874Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.447.327 8.700.459Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.721.931 4.959.036ARA TOPLAM179.592.412 214.185.697TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.592.412 214.185.697UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 5.209.352 6.285.136Diğer Borçlar0 2.337.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 0 1.640.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 697.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.110.799 1.292.568Uzun Vadeli Karşılıklar13.515.861 11.125.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.515.861 11.125.219Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 3.947.773 5.496.256TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.783.785 26.537.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER203.376.197 240.722.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.094.651 158.237.122Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 -120.366.328 -143.366.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 8.569.750 8.707.281Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -155.379.692 -134.867.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.804.393 50.074.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.147.699 40.091.753Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)41.712.849 42.788.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.565.150 -2.697.029Yabancı Para Çevrim Farkları11.656.694 9.982.721Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 32.492.349 31.893.891Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -309.984.653 -313.721.685Net Dönem Karı veya Zararı27 -8.369.534 12.188.642Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 52.010.952 63.878.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR195.105.603 222.115.588TOPLAM KAYNAKLAR398.481.800 462.838.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 242.187.529 309.110.533 79.259.534 109.929.374Satışların Maliyeti20 -189.957.083 -238.618.477 -61.902.688 -80.559.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.230.446 70.492.056 17.356.846 29.369.415BRÜT KAR (ZARAR)52.230.446 70.492.056 17.356.846 29.369.415Genel Yönetim Giderleri-34.051.247 -32.427.809 -11.852.971 -11.252.665Pazarlama Giderleri-19.163.150 -22.108.626 -6.567.512 -8.061.297Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 18.393.637 40.600.436 5.780.856 22.559.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -13.897.059 -44.004.991 -2.793.562 -25.728.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.512.627 12.551.066 1.923.657 6.886.598Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 20.766.782 20.095.218 4.719.599 13.288.717Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -23.829.071 -1.291.901 -4.948.818 -146.786Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.197.810 -25.381.347 -44.420 -20.886.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-747.472 5.973.036 1.650.018 -857.899Finansman Gelirleri24 11.101.162 5.734.642 4.327.918 2.804.458Finansman Giderleri24 -20.851.411 -59.160.305 -6.564.883 -32.740.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.497.721 -47.452.627 -586.947 -30.793.682Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.270.854 -5.273.596 -3.081.906 -1.688.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -9.256.003 -6.038.712 -3.043.324 -2.319.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 985.149 765.116 -38.582 631.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.768.575 -52.726.223 -3.668.853 -32.481.790DÖNEM KARI (ZARARI)-18.768.575 -52.726.223 -3.668.853 -32.481.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -10.399.041 -34.432.186 -3.460.219 -15.380.986Ana Ortaklık Payları27 -8.369.534 -18.294.037 -208.634 -17.100.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,01500000 -0,03400000 -0,00040000 -0,03100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.253.334 19.088.998 -375.963 -929.394Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 25.071.203 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -2.816.668 -3.073.756 -469.954 -1.161.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler563.334 -2.908.449 93.991 232.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 563.334 -2.908.449 93.991 232.347Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.099.951 15.347.184 -688.348 10.017.866Yabancı Para Çevrim Farkları25 3.099.951 15.347.184 -688.348 10.017.866DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)846.617 34.436.182 -1.064.311 9.088.472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.921.958 -18.290.041 -4.733.164 -23.393.318Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -9.300.245 -21.394.422 -3.688.837 -10.701.003Ana Ortaklık Payları-8.621.713 3.104.381 -1.044.327 -12.692.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798138BIST