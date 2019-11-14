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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2019 16:35
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize gönderilen ekteki 05.11.2019 tarih ve 29833736-110.10.10-E.13972 tarihli yazıda belirtilen Kurul Kararı ve dayanağı düzenlemenin iptali için idari yargı yoluna başvurulacak olmakla birlikte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesi uyarınca anılan yazının 3'üncü maddesinde belirtilen özel nitelikteki karara aykırı hareket etmemek adına Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki karar alınmıştır:
 
Şirketimizde görülen sermaye kaybını azaltmak için aşağıdaki iyileştirici tedbirler, yapılacak ilk genel kurul toplantısına sunulacaktır:
 
a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması,
b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin aktifinde yer alan ve değer artış potansiyeli bulunan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,
c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,
d) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârlı satışları ile öz kaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798929


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EUYO 1,23 29.916.259 % 14,95  
RYGYO 2,31 23.104.969 % 11,59  
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Frank 5,8024 5,8373 % 0,41  
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Altın Ons 1.469 1.470 5,24  
Altın Gr. 272 272 1,71  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 0,06  
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