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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2019 15:24
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2017, 09.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     30.06.2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2017 tarihli ve 20/704 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında verdiği 651.838 TL tutarındaki idari para cezası ile idari para cezasının dayanağı olan Kurul İlke Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2017/1522 esas numarası ile 29.06.2017 tarihinde dava açıldığı duyurulmuştur. 09.07.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında ise, açıklama ile aynı tarihte Şirketimize bildirilen Danıştay 13. Dairesi'nin 05.06.2018 tarihli kararı ile "davacı şirkete 651.838 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul'un 09.05.2017 tarih ve 20/704 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına" karar verildiği duyurulmuştur. Şirketimiz avukatı tarafından bugün tebellüğ edilen Danıştay 13. Dairesi'nin 24.10.2019 tarih ve K.2019/3297 sayılı karar ile dava konusu ilke kararının yürürlükten kalkmış olması nedeniyle iptal istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, idari para cezasına ilişkin 09.05.2017 tarih ve 20/704 sayılı Kurul kararının ise iptaline karar verildiği öğrenilmiştir.
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800311


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