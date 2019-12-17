***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 15:20
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019, 04.03.2019, 22.05.2019, 13.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.09.2019 tarihli özel durum açıklaması ile kuruluşunun tamamlandığını duyurduğumuz, bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ilk kripto para "Işıklar Coin-isikc" blok zincir teknolojisi ile 100 milyon adet (bu miktar maksimum olacak şekilde) üretilmiştir. İlk olarak bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin bayilerine, kalan miktar da global coin yatırımcılarına pazarlanmak üzere 10 milyon adet "isikc coin" ön satışına 13 Ocak 2020 tarihinde başlanacaktır.
Bu amaçla hazırlanan web sitesi ve platform www.isikc.io adresinde faaliyete geçmiştir. Planlanan ICO (Coin Arzı) ile ilgili reklam faaliyetleri önümüzdeki yılbaşından itibaren Coinmarketcap, Coingecko ve Etherscan gibi kripto analitik web sayfalarında başlayacaktır.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803890
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0358
|Açılış
|: 5,8800
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|Önceki Kapanış
|: 5,8480
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5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
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6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,51
|Açılış
|: 279,15
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|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7269
|7,7657
|% -0,70
|
|Frank
|5,9722
|6,0082
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5644
|1,5722
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|0,43
|