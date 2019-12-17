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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.12.2019 15:20
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019, 04.03.2019, 22.05.2019, 13.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       13.09.2019 tarihli özel durum açıklaması ile kuruluşunun tamamlandığını duyurduğumuz, bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ilk kripto para "Işıklar Coin-isikc" blok zincir teknolojisi ile 100 milyon adet (bu miktar maksimum olacak şekilde) üretilmiştir. İlk olarak bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin bayilerine, kalan miktar da global coin yatırımcılarına pazarlanmak üzere 10 milyon adet "isikc coin" ön satışına 13 Ocak 2020 tarihinde başlanacaktır.
Bu amaçla hazırlanan web sitesi ve platform www.isikc.io adresinde faaliyete geçmiştir. Planlanan ICO (Coin Arzı) ile ilgili reklam faaliyetleri önümüzdeki yılbaşından itibaren Coinmarketcap, Coingecko ve Etherscan gibi kripto analitik web sayfalarında başlayacaktır.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803890


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IZMDC 5,14 12.908.029 % 19,81  
IEYHO 0,55 133.803.919 % 19,57  
FLAP 4,94 238.071.107 % 15,42  
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Yarım 890 913 4,20  
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