***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 45.413.981 TL olan sermayesinin 37.150.000 TL azaltılarak (fon çıkışı olmayan) 8.263.981 TL' ye düşürülmesi ve eş zamanlı 76.736.019 TL nakit artırmak suretiyle 85.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemi tamamlanmış olup, %97,37 oranındaki sermayedeki payımız, sermaye artırımı sonrasında %99,74'e yükselmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806930BIST