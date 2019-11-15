***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.11.2019 10:52
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799080
BIST
11:50104.734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 953,00
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:505,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:506,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:50271,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,68
|3.950.196
|% 13,83
|
|KLNMA
|42,96
|20.231.415
|% 11,41
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.883.917
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,58
|35.068.424
|% -3,73
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|GARAN
|9,81
|130.036.538
|% 0,72
|
|ASELS
|19,17
|115.727.936
|% 1,11
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.731.214
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.426.589
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.161.385
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.769.585
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3985
|7,4356
|% 0,24
|
|Frank
|5,8065
|5,8415
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
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