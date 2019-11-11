***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 159.400.152 138.381.821 56.665.674 50.196.451Satışların Maliyeti12 -125.502.971 -106.618.350 -44.255.955 -38.670.750TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.897.181 31.763.471 12.409.719 11.525.701BRÜT KAR (ZARAR)33.897.181 31.763.471 12.409.719 11.525.701Genel Yönetim Giderleri-4.613.438 -6.266.478 -1.439.923 -2.042.560Pazarlama Giderleri-7.324.926 -3.280.508 -2.342.200 -1.210.292Araştırma ve Geliştirme Giderleri-926.143 -398.343 -193.610 -32.158Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 27.956.256 12.035.315 18.473.640 9.787.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.693.318 -36.651.009 -2.013.274 -15.328.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.295.612 -2.797.552 24.894.352 2.700.340Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 120.674 6.361.507 18.068 1.613.007Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.483.694 -178.960 461.866 -179.102FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.896.932 3.384.995 25.374.286 4.134.245Finansman Gelirleri124.649 72.148 101.115 26.513Finansman Giderleri-3.082.032 -1.748.455 1.660.299 -715.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.939.549 1.708.688 27.135.700 3.445.111Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.224.396 -956.317 -5.602.256 328.531Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.157.748 -4.995 -3.320.910 59.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -3.066.648 -951.322 -2.281.346 268.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642DÖNEM KARI (ZARARI)16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,07910000 0,00390000 0,06140000 0,01970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.417.461 -7.630.065Dönem Karı (Zararı)16 27.715.153 752.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.743.674 -732.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.079.851 960.991Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.759.204 426.288Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -164.543 426.288Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.594.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.698.447 1.504.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.626.554 1.480.566Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.500Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.893 -9.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.083.878 1.601.877Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-105.171 -8.388Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.189.049 1.610.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.483.694 178.960İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.483.694 178.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.224.396 956.317Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -100.000 -250.808İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.110.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.803.922 -6.670.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.205.077 -5.157.608İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,17 4.055.092 -14.600.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.260.169 9.442.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-197.318 -507.903İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-197.318 -492.253Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -4.199.927 -10.172.559Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.752.558 -1.163.682Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.850.869 10.079.153İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,17 43.083 139.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -10.893.952 9.939.918Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 130.007 135.980Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler722.342Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)722.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.682 624.006İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-76.682 624.006Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.069.459 3.127.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.304.381 -3.635.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)500 -159.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.304.881 -3.475.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.345.095 -6.649.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -941.341 -639.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.131.025 -340.912YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-146.757.488 8.816.031İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 12.260.975İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.714.646 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000 250.809Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000 250.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.929.958 -3.695.753Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.009.789 -1.973.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.920.169 -1.722.298Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-624.961Verilen Nakit Avans ve Borçlar-122.599.208 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.947.275 -1.215.601Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri866.150Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -63.059Ödenen Faiz-2.348.369 -1.160.930Alınan Faiz98.449 8.388YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)772.326 -29.635NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)772.326 -29.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ740.320 435.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.512.646 405.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.512.646 740.320Ticari Alacaklar147.278.792 122.909.172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 19.707.823 23.762.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 127.570.969 99.146.257Diğer Alacaklar1.647.333 1.504.915İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.650 15.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.631.683 1.489.265Stoklar6 78.327.665 72.533.077Peşin Ödenmiş Giderler10 15.672.571 1.658.717Diğer Dönen Varlıklar11 129.133 129.633ARA TOPLAM244.568.140 199.475.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR244.568.140 199.475.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.093.882 767.283Diğer Alacaklar71.928 17.028Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar29.897.298 11.701.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller38.674.168 37.170.000Maddi Duran Varlıklar7 4.437.223 4.324.320Kullanım Hakkı Varlıkları2.667.336Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.561.980 10.607.661Peşin Ödenmiş Giderler10 111.038.785 580.081Ertelenmiş Vergi Varlığı15 6.519.986 8.233.251TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.962.586 73.400.874TOPLAM VARLIKLAR452.530.726 272.876.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.729.311 495.166Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 56.143 50.303Ticari Borçlar44.460.522 55.311.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 141.804 98.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 44.318.718 55.212.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.708.412 1.578.405Diğer Borçlar1.367.699 1.444.381İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.352.067 779.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.632 665.279Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.514.527 2.583.986Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.304.930 278.207Kısa Vadeli Karşılıklar614.749 410.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 415.405 244.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar199.344 165.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 4.173.759 6.131.939ARA TOPLAM58.930.052 68.284.230TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.930.052 68.284.230UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 4.456.488 47.471Uzun Vadeli Karşılıklar10.209.845 9.089.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.655.656 8.573.721Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar554.189 516.119Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 5.105.664 3.451.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 47.029 1.007.910TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.819.026 13.597.169TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.749.078 81.881.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.781.648 190.995.309Ödenmiş Sermaye350.500.000 191.370.001Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.496.775Geri Alınmış Paylar (-)-2.476.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.534.581Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-439.471 -97.058Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-443.520 -126.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-443.520 -126.143Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4.049 29.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.777.958 -548.641Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.777.958 -548.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.072 2.800.833Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.812.015 1.424.555Net Dönem Karı veya Zararı16 27.715.153 6.828.981TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.781.648 190.995.309TOPLAM KAYNAKLAR452.530.726 272.876.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler144.389 672.397 -816.786Düzeltmelerden Sonraki Tutar191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509Transferler-1.677.388 1.677.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 885.717 -15.840 -433.144 752.371 1.189.104 1.189.104Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)100.303 -100.303Dönem Sonu Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 291.814 78.540 -288.755 2.682.449 1.424.555 752.371 185.527.613 185.527.613Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -317.377 -25.036 2.326.599 27.715.153 29.699.339 29.699.339Sermaye Arttırımı159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-1.496.775 -1.496.775 -1.496.775Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.476.988 -2.476.988 -2.476.988Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)171.239 -159.952 11.287 11.287Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -1.496.775 -2.476.988 6.735.627 -17.317.943 -443.520 4.049 1.777.958 2.972.072 5.812.015 27.715.153 373.781.648 373.781.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-342.413 869.877 -272.793 1.081.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -396.722 1.107.146 -306.739 1.377.515Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-25.036 -15.840 -27.402 -20.305Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-25.036 -15.840 -27.402 -20.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.345 -221.429 61.348 -275.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 79.345 -221.429 61.348 -275.503Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.326.599 -433.144 990.042 -198.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.326.599 -433.144 990.042 -198.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.984.186 436.733 717.249 883.699TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.699.339 1.189.104 22.250.693 4.657.341Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.699.339 1.189.104 22.250.693 4.657.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798098BIST