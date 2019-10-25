***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.10.2019 tarihinde İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.de sahip olduğumuz paylardan 159.777.557 adedi 0,78-0,86 TL fiyat aralığından satılmıştır. İşlem sonucunda İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş'de ortaklık payımız % 3,87 olmuştur.İşlemin Tarihiİşlemin Niteliğiİşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)İşlem Fiyatı (TL/Adet)İşlem Tutarı (TL)İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı24.10.2019SATIŞ56.826.898,000,7844.324.980,44185.510.82727,87128.683.92919,3424.10.2019SATIŞ34.740.642,000,7927.445.107,18128.683.92919,3493.943.28714,1224.10.2019SATIŞ19.872.346,000,8015.897.876,8093.943.28714,1274.070.94111,1324.10.2019SATIŞ19.630.664,000,8115.900.837,8474.070.94111,1354.440.2778,1824.10.2019SATIŞ2.385.102,000,821.955.783,6454.440.2778,1852.055.1757,8224.10.2019SATIŞ5.250.000,000,834.357.500,0052.055.1757,8246.805.1757,0324.10.2019SATIŞ3.850.000,000,843.234.000,0046.805.1757,0342.955.1756,4524.10.2019SATIŞ8.421.905,000,857.158.619,2542.955.1756,4534.533.2705,1924.10.2019SATIŞ8.800.000,000,867.568.000,0034.533.2705,1925.733.2703,87TOPLAM159.777.557127.842.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794703BIST