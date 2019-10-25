***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 10:00
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.10.2019 tarihinde İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.de sahip olduğumuz paylardan 159.777.557 adedi 0,78-0,86 TL fiyat aralığından satılmıştır. İşlem sonucunda İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş'de ortaklık payımız % 3,87 olmuştur.
İşlemin Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı
24.10.2019
SATIŞ
56.826.898,00
0,78
44.324.980,44
185.510.827
27,87
128.683.929
19,34
24.10.2019
SATIŞ
34.740.642,00
0,79
27.445.107,18
128.683.929
19,34
93.943.287
14,12
24.10.2019
SATIŞ
19.872.346,00
0,80
15.897.876,80
93.943.287
14,12
74.070.941
11,13
24.10.2019
SATIŞ
19.630.664,00
0,81
15.900.837,84
74.070.941
11,13
54.440.277
8,18
24.10.2019
SATIŞ
2.385.102,00
0,82
1.955.783,64
54.440.277
8,18
52.055.175
7,82
24.10.2019
SATIŞ
5.250.000,00
0,83
4.357.500,00
52.055.175
7,82
46.805.175
7,03
24.10.2019
SATIŞ
3.850.000,00
0,84
3.234.000,00
46.805.175
7,03
42.955.175
6,45
24.10.2019
SATIŞ
8.421.905,00
0,85
7.158.619,25
42.955.175
6,45
34.533.270
5,19
24.10.2019
SATIŞ
8.800.000,00
0,86
7.568.000,00
34.533.270
5,19
25.733.270
3,87
TOPLAM
159.777.557
127.842.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794703
BIST
11:25100.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 279,44
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:255,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0100
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:256,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:25279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,56
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|31.535.287
|% 18,58
|
|DITAS
|7,41
|4.831.631
|% 13,30
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.015
|% -6,22
|
|DOKTA
|36,78
|1.151.711
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,80
|2.499.117
|% -4,76
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|203.277.460
|% 2,42
|
|GARAN
|9,65
|112.385.990
|% -0,52
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,18
|78.341.584
|% -0,28
|
|IHLGM
|0,78
|61.940.283
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.383.783
|% -1,54
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,25
|26.563.873
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3954
|7,4325
|% 0,10
|
|Frank
|5,7980
|5,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,57
|
|Altın Gr.
|279
|280
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,08
|
Seans Raporu
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11:38MARTI
Yüzde 4.05 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 299 adet işlem
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 344, 87 artarak (% 0.28 ) 124, 535
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11:36XU100
Endeks 100, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 1, 575.00 milyon TL de
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11:36LUKSK
Yüzde 4.10 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 646 adet işlem
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11:35MARTI
Yüzde 5.41 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 422 adet işlem