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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2019 10:00
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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     24.10.2019 tarihinde İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.de sahip olduğumuz paylardan 159.777.557 adedi 0,78-0,86 TL fiyat aralığından satılmıştır. İşlem sonucunda İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş'de ortaklık payımız % 3,87 olmuştur.
 
    İşlemin  Tarihi
    İşlemin  Niteliği
    İşleme  Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlem  Fiyatı (TL/Adet)
    İşlem  Tutarı (TL)
    İşlemden  Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlemden  Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
    İşlem  Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlem  Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı

    24.10.2019
    SATIŞ
    56.826.898,00
    0,78
    44.324.980,44
    185.510.827
    27,87
    128.683.929
    19,34

    24.10.2019
    SATIŞ
    34.740.642,00
    0,79
    27.445.107,18
    128.683.929
    19,34
    93.943.287
    14,12

    24.10.2019
    SATIŞ
    19.872.346,00
    0,80
    15.897.876,80
    93.943.287
    14,12
    74.070.941
    11,13

    24.10.2019
    SATIŞ
    19.630.664,00
    0,81
    15.900.837,84
    74.070.941
    11,13
    54.440.277
    8,18

    24.10.2019
    SATIŞ
    2.385.102,00
    0,82
    1.955.783,64
    54.440.277
    8,18
    52.055.175
    7,82

    24.10.2019
    SATIŞ
    5.250.000,00
    0,83
    4.357.500,00
    52.055.175
    7,82
    46.805.175
    7,03

    24.10.2019
    SATIŞ
    3.850.000,00
    0,84
    3.234.000,00
    46.805.175
    7,03
    42.955.175
    6,45

    24.10.2019
    SATIŞ
    8.421.905,00
    0,85
    7.158.619,25
    42.955.175
    6,45
    34.533.270
    5,19

    24.10.2019
    SATIŞ
    8.800.000,00
    0,86
    7.568.000,00
    34.533.270
    5,19
    25.733.270
    3,87

    TOPLAM
    159.777.557
    127.842.705






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794703


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FRIGO 10,00 14.500 % 6,38  
ETILR 3,65 10.954 % 4,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3954 7,4325 % 0,10  
Frank 5,7980 5,8329 % 0,18  
Riyal 1,5349 1,5426 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.505 0,57  
Altın Gr. 279 280 0,74  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 0,19  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,05  
B. Petrol 61,59 61,59 -0,08  
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