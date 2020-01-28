***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 15:50
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, TAGLIG markası ile Türkiye'nin ilk LED ekranını üreten Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (Dijiled, www.taglig.com) ile doğrudan hisse alımı veya Dijiled'in yapacağı sermaye artırımının Şirketimiz adına tahsisli yapılması sureti ile iştirak etmemiz konusunda iyi niyet anlaşması imzalamıştır.
Anlaşma kapsamında Şirketimiz ortaklık öncesinde mali ve teknik inceleme yaptırma yetkisine sahip olacaktır.
İncelemeler sonucunda ortak olup olmama takdiri şirketimize ait olup, ortak olma kararı verildiği takdirde, ortaklık işlemi gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814795
BIST
15:58120.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -80,72
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:585,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:586,5466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:58300,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,66
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.389.549
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,88
|25.721.296
|% 17,21
|
|ARENA
|12,29
|23.442.360
|% 17,05
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|RTALB
|2,74
|59.830.590
|% 14,64
|
|RYSAS
|9,80
|11.504.157
|% -14,86
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,98
|321.253.674
|% -8,73
|
|THYAO
|14,21
|1.314.633.256
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|482.572.305
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|ASELS
|23,40
|378.532.261
|% -0,09
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|331.030.811
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|197.655.167
|% 0,61
|
|KARSN
|1,72
|202.197.287
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% -0,31
|
|Frank
|6,0940
|6,1307
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5802
|1,5881
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
|
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