***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.11.2019 17:52
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6500000 6490000 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 665538887 25.733.270,25 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 120000000 1.237.552,50 TRY 1,03 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7700000 48500 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860000 860000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796688
BIST
17:59100.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 357,05
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
17:595,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0158
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
17:596,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
17:59276,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,10
|Açılış
|: 276,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.433.309
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.654.738
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.721.001
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,69
|3.079.558
|% 14,26
|
|HATEK
|5,69
|43.780.166
|% 12,90
|
|DOKTA
|30,10
|307.414
|% -17,53
|
|BMELK
|1,55
|244.048
|% -8,82
|
|IDEAS
|3,45
|750.370
|% -8,49
|
|VAKFN
|1,38
|25.425.285
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|4.349
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|783.601.248
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,27
|333.877.108
|% 0,89
|
|EREGL
|6,88
|298.997.019
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|291.981.403
|% 8,18
|
|FENER
|16,71
|250.220.684
|% -1,71
|
|GSRAY
|1,72
|291.981.403
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,27
|333.877.108
|% 0,89
|
|BJKAS
|2,14
|232.654.738
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.033.362
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|783.601.248
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4251
|% 0,25
|
|Frank
|5,7739
|5,8086
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
Seans Raporu
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