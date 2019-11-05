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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.11.2019 17:52
GÜNCEL HABERLER

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6500000 6490000 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 665538887 25.733.270,25 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 120000000 1.237.552,50 TRY 1,03 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7700000 48500 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860000 860000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796688


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BJKAS 2,14 232.654.738 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.721.001 % 14,95  
SRVGY 5,69 3.079.558 % 14,26  
HATEK 5,69 43.780.166 % 12,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3881 7,4251 % 0,25  
Frank 5,7739 5,8086 % -0,19  
Riyal 1,5275 1,5352 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.488 1.488 -20,58  
Altın Gr. 276 276 -2,33  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,68 17,70 -0,35  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 -0,05  
B. Petrol 62,84 62,84 0,70  
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