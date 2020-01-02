***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.01.2020 18:42
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IHGZT.E paylarında 03/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında IHGZT.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 17/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807146
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,11
|Açılış
|: 292,28
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8026
|7,8417
|% -0,68
|
|Frank
|6,1005
|6,1372
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5838
|1,5918
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,06
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KRSTL
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 638, 199 adet işlem
-
17:57MRGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 527, 559 adet işlem
-
17:56DURDO
Yüzde 12.39 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 115, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 11, 148.00 milyon TL de
-
17:55GOODY
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 541, 412 adet işlem