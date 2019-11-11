IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|Yarım
|869
|891
|3,20
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
Seans Raporu
- 16:37XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 23 artarak (% 0.42 ) 99, 572
- 16:37 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, METAL, OLMIP, UMPAS, IHGZT
- 16:37 OSMEN, BOSSA, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:37 PINSU, RODRG, MEMSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:37 Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 104 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 38 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem