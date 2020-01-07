***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2020 10:08
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808093
BIST
11:54112.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.390,17
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:545,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:546,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:54300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|12.607.851
|% 13,55
|
|BURVA
|11,37
|2.807.185
|% 11,91
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|8,00
|1.667.899
|% -14,26
|
|IHGZT
|5,40
|227.077
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|SNPAM
|5,30
|1.746.588
|% -3,99
|
|THYAO
|13,78
|583.079.933
|% 1,85
|
|ASELS
|22,24
|202.653.005
|% 0,72
|
|IPEKE
|9,18
|136.206.750
|% 0,11
|
|GARAN
|10,74
|100.460.477
|% 1,80
|
|ISFIN
|3,84
|93.998.282
|% 2,67
|
|ALBRK
|1,55
|69.224.835
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|583.079.933
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,80
|75.347.731
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,63
|93.765.969
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,42
|44.106.378
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8438
|7,8832
|% 0,06
|
|Frank
|6,1279
|6,1648
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5843
|1,5922
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,11
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-16,67
|
|Yarım
|959
|983
|-8,07
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,47
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