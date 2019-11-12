***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.11.2019 16:04
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.11.2019 tarih ve BİAŞ-2-8676 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798467
BIST
16:27104.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 888,69
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:275,7734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:276,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:27269,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,57
|Açılış
|: 269,60
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.030.542
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.402.773
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.150
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|14.003.389
|% -6,27
|
|YATAS
|5,94
|34.612.092
|% -5,86
|
|MRGYO
|0,88
|25.711.977
|% -5,38
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,05
|644.524.379
|% 7,49
|
|ASELS
|19,08
|387.910.360
|% 1,60
|
|GARAN
|9,85
|312.977.977
|% 0,82
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|114.834.276
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3869
|7,4240
|% -0,15
|
|Frank
|5,7759
|5,8107
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,41
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,24
|
|Yarım
|863
|885
|-4,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|0,12
|
Seans Raporu
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1019, 23 artarak (% 1.03 ) 100, 070
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, UMPAS, OZGYO, ARSAN, ISBTR
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16:38
EDIP, FORMT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:38
KLNMA, OLMIP, KPHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:36SEYKM
Yüzde 9.79 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 199 adet işlem