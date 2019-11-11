***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 20:49
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 508.671.623 671.393.736 170.834.667 197.805.962
Satışların Maliyeti
15 -403.139.509 -528.847.607 -138.316.626 -158.520.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.532.114 142.546.129 32.518.041 39.285.792
BRÜT KAR (ZARAR)
105.532.114 142.546.129 32.518.041 39.285.792
Genel Yönetim Giderleri
15 -86.451.558 -90.880.996 -28.912.532 -27.966.046
Pazarlama Giderleri
15 -18.533.443 -24.367.123 -5.126.604 -8.060.894
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -926.142 -398.343 -193.609 -32.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 114.286.920 127.531.874 64.829.014 63.151.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -35.820.958 -91.974.967 -8.625.363 -28.982.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.086.933 62.456.574 54.488.947 37.395.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
755.635 12.711.763 197.007 7.782.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-98.835 -819.471 -61.500 -333.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.972.152 -183.903 -1.164 -182.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.715.885 74.164.963 54.623.290 44.661.492
Finansman Gelirleri
18 15.630.258 9.653.875 9.307.246 7.940.819
Finansman Giderleri
17 -84.949.946 -122.459.271 -21.923.887 -66.929.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.396.197 -38.640.433 42.006.649 -14.327.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -15.068.707 7.781.973 -9.105.933 20.200.890
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.743.025 -2.243.530 -3.820.149 -818.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.325.682 10.025.503 -5.285.784 21.019.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 18.124.929 -2.904.962 20.715.648 5.942.240
Ana Ortaklık Payları
20 -21.797.439 -27.953.498 12.185.068 -68.590
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00460000 -0,03900000 0,04160000 0,00740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.335.265 -47.400.662
Dönem Karı (Zararı)
20 -3.672.510 -30.858.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.677.170 60.691.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.756.663 8.751.893
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-419.893 5.081.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -815.255 8.302.642
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 395.362 -3.221.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.280.604 11.039.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.114.533 9.018.470
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.178 2.030.677
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.893 -9.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.872.063 53.349.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.150.436 -1.943.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 65.022.499 55.292.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.972.152 183.903
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.972.152 183.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 15.068.707 -7.781.973
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-344.008 17.427
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-564.814 -3.856.879
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.115
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.745.319 -71.017.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.690.016 -115.387.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.835.167 66.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.854.849 -115.454.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.248.331 -6.488.539
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.173.169 -26.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.075.162 -6.461.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.171.809 39.251.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
64.140.867 32.111.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.400.191 6.016.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.197.186 4.346.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.203.005 1.670.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-546.472 4.164.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.008 5.499.219
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
276.616 653.682
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.624 4.845.537
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-32.642.096 -18.917.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.057.657 -17.267.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.479.743 -19.077.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.537.400 1.810.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.749.979 -41.184.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -7.598.402 -4.459.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.816.312 -1.756.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.085.212 33.039.029
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12.260.975
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.912 678.275
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.912 678.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.084.564 -15.952.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.999.779 -13.249.764
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.084.785 -2.702.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
424.669 35.691.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.396
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.875
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-122.599.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.956.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.152.857 39.189.433
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.363.898
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.987.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.181.088
Ödenen Faiz
-13.696.978 -17.075.635
Alınan Faiz
3.104.043 1.277.276
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.597.090 24.827.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.597.090 24.827.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.017.127 18.109.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.420.037 42.936.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.459.708 38.017.127
Ticari Alacaklar
882.883.263 764.959.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 1.752.473 1.351.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 881.130.790 763.608.038
Diğer Alacaklar
12.423.224 7.409.488
Stoklar
8 755.149.523 587.748.895
Peşin Ödenmiş Giderler
12 205.906.653 146.677.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.299.437 378.432
Diğer Dönen Varlıklar
13 52.072.225 63.793.088
ARA TOPLAM
1.933.194.033 1.608.984.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.933.194.033 1.608.984.747
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
108.067 914.306
Ticari Alacaklar
7 109.378.141 166.574.308
Diğer Alacaklar
4.347.598 3.820.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
-13.040 22.486.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
238.691.383 215.543.853
Maddi Duran Varlıklar
9 256.711.947 252.502.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
36.771.975
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.437.568 16.223.300
Şerefiye
12.897.997 6.975.245
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.539.571 9.248.055
Peşin Ödenmiş Giderler
12 247.535.241 118.338.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 71.545.326 70.610.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
996.514.206 867.013.818
TOPLAM VARLIKLAR
2.929.708.239 2.475.998.565
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 94.694.707 81.270.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 127.790.266 65.699.243
Ticari Borçlar
288.889.708 281.276.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 676.145 9.614.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 288.213.563 271.661.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 25.917.924 26.103.107
Diğer Borçlar
10.552.259 10.402.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.512.225 1.129.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.040.034 9.273.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 419.710.722 450.731.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.791.143 6.864.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 15.013.117 12.131.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 31.645.013 45.469.157
ARA TOPLAM
1.018.004.859 979.948.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.018.004.859 979.948.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 236.990.764 249.666.903
Diğer Borçlar
2.722.768 30.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 429.302.602 324.603.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.611.610 49.463.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 54.462.793 48.432.196
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.148.817 1.030.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 49.204.164 44.624.039
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 7.557.786 14.053.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
781.389.694 682.441.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.394.553 1.662.390.009
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.544.761 520.005.741
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.693.765 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.339.621 86.004.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.339.621 86.072.150
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
93.630.191 92.827.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.290.570 -6.754.993
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-67.688
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.319.598 21.196.531
Diğer Yedekler
-44.250.529 -44.598.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-369.160.255 -301.665.632
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -21.797.439 -38.591.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
662.768.925 293.602.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.130.313.686 813.608.556
TOPLAM KAYNAKLAR
2.929.708.239 2.475.998.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.015.649 -18.104 -27.953.498 -26.955.953 -2.419.788 -29.375.741
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.270 -488.550 -494.820 882.883 388.063
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-210.774 -99.332 -310.106 -78.204 -388.310
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -3.317.753 -11.169 21.212.117 -39.142.656 -307.611.293 -27.953.498 521.490.446 277.455.100 798.945.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 599.078 -1.535.577 67.688 23.619 -21.797.439 -22.642.631 17.446.531 -5.196.100
Sermaye Arttırımı
113.162.852 113.162.852
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
253.490 1.069.393 -1.080.796 242.087 2.939.730 3.181.817
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.693.765 93.630.191 -8.290.570 19.319.598 -44.250.529 -369.160.255 -21.797.439 467.544.761 662.768.925 1.130.313.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.523.590 1.482.719 259.569 6.273.058
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
651.479 651.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.246.260 1.513.169 -460.988 6.311.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
71.191 -30.450 69.078 -38.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.523.590 1.482.719 259.569 6.273.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.196.100 -29.375.741 33.160.285 12.146.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.446.531 -2.419.788 20.100.944 7.096.075
Ana Ortaklık Payları
-22.642.631 -26.955.953 13.059.341 5.050.633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798324
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