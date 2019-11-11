***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 508.671.623 671.393.736 170.834.667 197.805.962Satışların Maliyeti15 -403.139.509 -528.847.607 -138.316.626 -158.520.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.532.114 142.546.129 32.518.041 39.285.792BRÜT KAR (ZARAR)105.532.114 142.546.129 32.518.041 39.285.792Genel Yönetim Giderleri15 -86.451.558 -90.880.996 -28.912.532 -27.966.046Pazarlama Giderleri15 -18.533.443 -24.367.123 -5.126.604 -8.060.894Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -926.142 -398.343 -193.609 -32.158Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 114.286.920 127.531.874 64.829.014 63.151.390Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -35.820.958 -91.974.967 -8.625.363 -28.982.961ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.086.933 62.456.574 54.488.947 37.395.123Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler755.635 12.711.763 197.007 7.782.496Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-98.835 -819.471 -61.500 -333.979Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.972.152 -183.903 -1.164 -182.148FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.715.885 74.164.963 54.623.290 44.661.492Finansman Gelirleri18 15.630.258 9.653.875 9.307.246 7.940.819Finansman Giderleri17 -84.949.946 -122.459.271 -21.923.887 -66.929.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.396.197 -38.640.433 42.006.649 -14.327.240Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -15.068.707 7.781.973 -9.105.933 20.200.890Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.743.025 -2.243.530 -3.820.149 -818.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -10.325.682 10.025.503 -5.285.784 21.019.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650DÖNEM KARI (ZARARI)20 -3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 18.124.929 -2.904.962 20.715.648 5.942.240Ana Ortaklık Payları20 -21.797.439 -27.953.498 12.185.068 -68.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00460000 -0,03900000 0,04160000 0,00740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.335.265 -47.400.662Dönem Karı (Zararı)20 -3.672.510 -30.858.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.677.170 60.691.700Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.756.663 8.751.893Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-419.893 5.081.161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -815.255 8.302.642Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 395.362 -3.221.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.280.604 11.039.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.114.533 9.018.470Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler94.178 2.030.677Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.893 -9.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.872.063 53.349.768Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.150.436 -1.943.202Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 65.022.499 55.292.970Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.972.152 183.903İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.972.152 183.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 15.068.707 -7.781.973Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-344.008 17.427Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-564.814 -3.856.879Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.115İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.110.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.745.319 -71.017.984Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.690.016 -115.387.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.835.167 66.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.854.849 -115.454.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.248.331 -6.488.539İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.173.169 -26.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.075.162 -6.461.708Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.171.809 39.251.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)64.140.867 32.111.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.400.191 6.016.711İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.197.186 4.346.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.203.005 1.670.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-546.472 4.164.521Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.008 5.499.219İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)276.616 653.682İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-295.624 4.845.537Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-32.642.096 -18.917.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.057.657 -17.267.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18.479.743 -19.077.797Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.537.400 1.810.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları100.749.979 -41.184.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -7.598.402 -4.459.825Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.816.312 -1.756.093YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-140.085.212 33.039.029İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12.260.975İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri425.912 678.275Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri425.912 678.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.084.564 -15.952.368Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.999.779 -13.249.764Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.084.785 -2.702.604Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri424.669 35.691.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-384.396Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.875Verilen Nakit Avans ve Borçlar-122.599.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.956.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.152.857 39.189.433Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri113.363.898İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.987.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.181.088Ödenen Faiz-13.696.978 -17.075.635Alınan Faiz3.104.043 1.277.276YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.597.090 24.827.800NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.597.090 24.827.800DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 38.017.127 18.109.173DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.420.037 42.936.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.459.708 38.017.127Ticari Alacaklar882.883.263 764.959.966İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 1.752.473 1.351.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 881.130.790 763.608.038Diğer Alacaklar12.423.224 7.409.488Stoklar8 755.149.523 587.748.895Peşin Ödenmiş Giderler12 205.906.653 146.677.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.299.437 378.432Diğer Dönen Varlıklar13 52.072.225 63.793.088ARA TOPLAM1.933.194.033 1.608.984.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.933.194.033 1.608.984.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar108.067 914.306Ticari Alacaklar7 109.378.141 166.574.308Diğer Alacaklar4.347.598 3.820.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar-13.040 22.486.685Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller238.691.383 215.543.853Maddi Duran Varlıklar9 256.711.947 252.502.692Kullanım Hakkı Varlıkları36.771.975Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.437.568 16.223.300Şerefiye12.897.997 6.975.245Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.539.571 9.248.055Peşin Ödenmiş Giderler12 247.535.241 118.338.188Ertelenmiş Vergi Varlığı19 71.545.326 70.610.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR996.514.206 867.013.818TOPLAM VARLIKLAR2.929.708.239 2.475.998.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 94.694.707 81.270.828Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 127.790.266 65.699.243Ticari Borçlar288.889.708 281.276.024İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 676.145 9.614.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 288.213.563 271.661.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 25.917.924 26.103.107Diğer Borçlar10.552.259 10.402.624İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.512.225 1.129.136İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.040.034 9.273.488Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 419.710.722 450.731.435Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.791.143 6.864.430Kısa Vadeli Karşılıklar11-12 15.013.117 12.131.547Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 31.645.013 45.469.157ARA TOPLAM1.018.004.859 979.948.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.018.004.859 979.948.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 236.990.764 249.666.903Diğer Borçlar2.722.768 30.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 429.302.602 324.603.190Uzun Vadeli Karşılıklar55.611.610 49.463.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 54.462.793 48.432.196Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.148.817 1.030.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 49.204.164 44.624.039Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 7.557.786 14.053.819TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER781.389.694 682.441.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.799.394.553 1.662.390.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar467.544.761 520.005.741Ödenmiş Sermaye790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.693.765 7.260.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)85.339.621 86.004.462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.339.621 86.072.150Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)93.630.191 92.827.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.290.570 -6.754.993Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-67.688Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.319.598 21.196.531Diğer Yedekler-44.250.529 -44.598.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-369.160.255 -301.665.632Net Dönem Karı veya Zararı20 -21.797.439 -38.591.140Kontrol Gücü Olmayan Paylar662.768.925 293.602.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.130.313.686 813.608.556TOPLAM KAYNAKLAR2.929.708.239 2.475.998.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534Transferler42.745.920 -42.745.920Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.015.649 -18.104 -27.953.498 -26.955.953 -2.419.788 -29.375.741Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-6.270 -488.550 -494.820 882.883 388.063Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-210.774 -99.332 -310.106 -78.204 -388.310Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.260.265 80.654.433 -3.317.753 -11.169 21.212.117 -39.142.656 -307.611.293 -27.953.498 521.490.446 277.455.100 798.945.546Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068Düzeltmelerden Sonraki Tutar790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488Transferler-38.591.140 38.591.140Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 599.078 -1.535.577 67.688 23.619 -21.797.439 -22.642.631 17.446.531 -5.196.100Sermaye Arttırımı113.162.852 113.162.852Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)253.490 1.069.393 -1.080.796 242.087 2.939.730 3.181.817Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.693.765 93.630.191 -8.290.570 19.319.598 -44.250.529 -369.160.255 -21.797.439 467.544.761 662.768.925 1.130.313.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 -3.672.510 -30.858.460 32.900.716 5.873.650DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.523.590 1.482.719 259.569 6.273.058Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)651.479 651.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.246.260 1.513.169 -460.988 6.311.537Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar71.191 -30.450 69.078 -38.479Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.523.590 1.482.719 259.569 6.273.058TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.196.100 -29.375.741 33.160.285 12.146.708Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.446.531 -2.419.788 20.100.944 7.096.075Ana Ortaklık Payları-22.642.631 -26.955.953 13.059.341 5.050.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798324BIST