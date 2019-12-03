***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2019 09:48
***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.12.2019 Tarihinde iştiraklerimizden İhlas Yayın Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,84 TL ile 0,78 TL fiyat aralığından toplam 51.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İhlas Yayın Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 02.12.2019 tarihi itibariyle %23,96 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2019 0 51.500.000 51.500.000 99.417.614 47.917.614 % 49,71 % 49,71 % 23,96 % 23,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801415
BIST
10:29108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:295,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:296,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:29270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|SANKO
|9,08
|14.917.593
|% 9,66
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|QNBFB
|26,80
|977.286
|% -2,76
|
|THYAO
|13,90
|197.443.288
|% 0,07
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|GARAN
|10,16
|59.893.963
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,44
|37.769.510
|% -0,81
|
|PETKM
|3,60
|54.878.053
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4290
|7,4663
|% 0,21
|
|Frank
|5,7761
|5,8109
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,90
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|0,16
|
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