***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2020 14:20
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Özcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813961
BIST
16:13123.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -551,39
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:135,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:136,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:13296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7512
|7,7901
|% 0,44
|
|Frank
|6,0786
|6,1152
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|-3,15
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|7,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,91
|
|Yarım
|944
|968
|2,86
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,37
|
Seans Raporu
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