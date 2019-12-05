***IHLAS* *NIBAS* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.12.2019 09:06
***IHLAS******NIBAS******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, IHYAY, NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801879
BIST
12:17108.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 526,24
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:175,7629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:176,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:17273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,52
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.636.158
|% 19,85
|
|FONET
|7,78
|50.823.066
|% 16,64
|
|SMART
|11,47
|60.247.655
|% 15,05
|
|DERIM
|7,13
|7.946.693
|% 15,00
|
|OYLUM
|5,31
|11.518.904
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,30
|6.460.032
|% -4,41
|
|KLMSN
|18,27
|17.122.749
|% -4,40
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|340.136.358
|% -0,07
|
|ASELS
|19,27
|254.520.381
|% 1,74
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|137.413.740
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|120.904.994
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|112.788.247
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|53.051.773
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|62.013.614
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.630.688
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5549
|7,5928
|% 0,56
|
|Frank
|5,8064
|5,8414
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,44
|
|Yarım
|870
|893
|-0,21
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,10
|
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