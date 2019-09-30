***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2019 11:51
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789172
BIST
11:16104.813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -220,41
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:165,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0406
|Açılış
|: 5,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:166,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:16266,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73