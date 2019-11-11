***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.11.2019 19:05
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2019- 30.09.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798179
BIST
11:50103.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 673,95
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:505,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:506,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:50269,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,82
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,07
|8.950.233
|% 11,46
|
|YAPRK
|4,58
|1.402.751
|% 9,83
|
|KLNMA
|39,44
|1.518.203
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.488.532
|% -5,42
|
|HATEK
|5,40
|2.896.995
|% -5,26
|
|YATAS
|6,02
|14.072.419
|% -4,60
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|220.911.789
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,40
|181.666.574
|% 3,48
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|KOZAA
|8,91
|105.950.203
|% 1,95
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|CEMAS
|1,20
|63.999.185
|% 9,09
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|AKENR
|0,73
|29.965.249
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3885
|7,4255
|% -0,13
|
|Frank
|5,7840
|5,8189
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5358
|1,5435
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
|