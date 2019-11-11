***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 167.616.625 156.563.297 58.008.675 54.422.953Satışların Maliyeti14 -149.504.677 -132.350.479 -52.009.228 -45.217.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.111.948 24.212.818 5.999.447 9.205.237BRÜT KAR (ZARAR)18.111.948 24.212.818 5.999.447 9.205.237Genel Yönetim Giderleri-26.348.598 -25.317.153 -9.004.876 -5.432.616Pazarlama Giderleri-7.119.501 -9.485.308 -2.519.726 -3.378.757Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 20.164.736 13.849.479 12.181.263 5.345.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -6.659.920 -12.741.277 -2.365.661 -6.111.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.851.335 -9.481.441 4.290.447 -372.525Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler147.182 89.653 113.133 2.911Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-59.287 -339.564 -25.000 -319.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.763.440 -9.731.352 4.378.580 -689.610Finansman Gelirleri2.528.217 1.995.706 531.182 1.265.611Finansman Giderleri-11.937.442 -3.495.522 -3.639.132 -1.909.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.172.665 -11.231.168 1.270.630 -1.333.022Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-814.609 234.417 -1.072.608 -38.349Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 -148.954 0 -148.954Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -814.609 383.371 -1.072.608 110.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371DÖNEM KARI (ZARARI)17 -11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar709.622 -2.123.817 1.617.823 -277.877Ana Ortaklık Payları-12.696.896 -8.872.934 -1.419.801 -1.093.494Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,06000000 -0,05500000 0,00100000 -0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI995.671 5.555.457Dönem Karı (Zararı)17 -11.987.274 -10.996.751Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.169.751 10.912.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.852.695 3.696.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-410.668 1.922.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -568.611 1.879.064Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 157.943 43.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.464.337 3.478.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.483.921 3.430.677Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-19.584 48.051Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.528.289 1.800.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.080.382 -404.905Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.608.671 2.205.070Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 814.609 -234.417Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-79.511 -87.202Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-79.511 -87.202Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 17.116Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 319.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.761.485 7.591.331Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.895.066 -22.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.927.190 -3.456.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.032.124 3.434.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler197.622 3.899.465İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 4.201.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 197.622 -301.679Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -7.908.188 -7.286.570Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.091.080 1.834.421Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.794.236 4.869.091İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 11.652.005 1.534.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.142.231 3.334.538Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -493.405 663.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-421.760 1.252.627İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-47.471 37.634İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -374.289 1.214.993Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.984.054 2.363.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.718.030 17.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-654.290 269.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-14.063.740 -251.952Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.420.992 7.507.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -2.425.321 -1.901.146Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -50.896YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.009.273 -2.893.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224.801 160.900Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224.801 160.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.060.833 -3.415.401Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -4.620.524 -3.344.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-440.309 -70.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.979 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-277.220 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 360.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.328.981 -2.426.406Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri104.607 -1.103.977Ödenen Faiz-6.489.111 -1.530.808Alınan Faiz1.055.523 208.379YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.342.583 235.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.342.583 235.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.344.854 2.904.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.002.271 3.139.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.027.130 16.344.854Ticari Alacaklar97.553.986 99.880.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 2.121.178 7.048.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 95.432.808 92.832.073Diğer Alacaklar2.302.837 2.758.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 26.830 26.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.276.007 2.731.877Stoklar8 23.006.372 15.256.127Peşin Ödenmiş Giderler12 11.136.229 7.005.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar295.305 169.094Diğer Dönen Varlıklar13 779.749 251.670ARA TOPLAM142.101.608 141.666.252TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.101.608 141.666.252DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.527.731 1.269.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.527.731 1.269.483Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller114.485.079 114.371.124Maddi Duran Varlıklar9 33.647.815 32.827.623Kullanım Hakkı Varlıkları19.466.618 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.033.474 42.741.355Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.033.474 42.741.355Peşin Ödenmiş Giderler12 717.066 756.856Ertelenmiş Vergi Varlığı16 32.010.491 34.514.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR244.888.274 226.481.275TOPLAM VARLIKLAR386.989.882 368.147.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.697.288 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.630.965 1.204.527Ticari Borçlar38.861.800 23.067.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 15.301.623 3.649.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 23.560.177 19.417.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 6.924.575 7.417.980Diğer Borçlar813.603 1.235.363İlişkili Taraflara Diğer Borçlar39.393 86.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 774.210 1.148.499Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.571.566 5.589.096Kısa Vadeli Karşılıklar5.034.005 3.307.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.593.674 1.847.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.440.331 1.460.015Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 17.013.383 23.254.395ARA TOPLAM82.547.185 65.076.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.547.185 65.076.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.621.002 16.932.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.584 0Uzun Vadeli Karşılıklar22.054.141 20.326.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 21.675.336 19.947.504Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar378.805 378.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 31.092.773 31.268.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 481.620 2.426.749TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.251.120 70.954.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.798.305 136.031.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.972.492 113.551.222Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.991.434 6.447.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.991.434 6.447.699Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.450.342 6.491.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-458.908 -43.746Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.528.265 6.528.265Diğer Yedekler-42.721.200 -42.721.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-87.168.608 -68.783.288Net Dönem Karı veya Zararı17 -12.696.896 -9.959.751Kontrol Gücü Olmayan Paylar118.219.085 118.565.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.191.577 232.116.430TOPLAM KAYNAKLAR386.989.882 368.147.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308Transferler-8.250.502 8.250.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)365.176 -8.872.934 -8.507.758 -2.088.287 -10.596.045Dönem Karı (Zararı)0 -8.872.934 -8.872.934 -2.123.817 -10.996.751Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)365.176 0 365.176 35.530 400.706Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-101 -27.540 -27.641 27.650 9Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 8.511.718 1.355.854 6.604.042 -32.334.094 -71.733.598 -8.872.934 125.570.485 103.614.787 229.185.272Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811Transferler-9.959.751 9.959.751 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.103 -415.162 45.671 -12.696.896 -13.107.490 793.448 -12.314.042Dönem Karı (Zararı)-12.696.896 -12.696.896 709.622 -11.987.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.103 -415.162 45.671 -410.594 83.826 -326.768Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.450.342 -458.908 6.528.265 -42.721.200 -87.168.608 -12.696.896 91.972.492 118.219.085 210.191.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 -11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-326.768 400.706 -601.759 2.288.135Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.242 0 5.242 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-332.010 400.706 -607.001 2.288.135Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-326.768 400.706 -601.759 2.288.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.314.042 -10.596.045 -403.737 916.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar793.449 -2.088.289 1.409.775 134.111Ana Ortaklık Payları-13.107.491 -8.507.756 -1.813.512 782.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798173BIST