***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019 - 30/09/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi30/10/2019AçıklamalarEk' teki Gelir Tablosu 2019 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Zincirlikuyu Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795824BIST