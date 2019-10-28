IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,01
|Altın Gr.
|274
|275
|0,03
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|Tam
|1.812
|1.858
|-0,84
|Yarım
|876
|899
|-0,41
|Çeyrek
|439
|449
|-0,20
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,01
|B. Petrol
|61,26
|61,26
|-0,33
Seans Raporu
- 16:44XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1005, 3 kaybederek (% -1.05 ) 94, 898
- 16:44 METRO, DOKTA, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:44 SANEL, KLNMA, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:44 Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 67 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 120 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
- 16:44BIZIM Yüzde -4.09 oranında düşüşle 8.45 lira fiyatla işlem gören hissede 377, 659 adet işlem