***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 31.013.983Transferler-371.398 371.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.448 57.958 57.958Dönem Karı (Zararı)61.448 61.448 61.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.490 -3.490 -3.490Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -49.080 298.647 760.926 61.448 31.071.941 31.071.941Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Transferler63.622 -63.622Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.152 -7.152Dönem Karı (Zararı)-17.986 -17.986 -17.986Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.834 10.834 10.834Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -38.182 298.647 824.548 -17.986 31.067.027 31.067.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.764.500 14.914.489Dönem Karı (Zararı)-17.986 61.448Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-17.986 61.448Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler410.648 306.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 409.883 335.471Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.881 -28.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 15.881 -28.033Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -15.116 -1.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.395.215 14.576.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.368.614 19.967.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.368.614 19.967.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-216.205 6.878.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -216.205 6.878.544Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -34.364 -172.835Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.782.346 -12.139.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 9.782.346 -12.139.348Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 122 2.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.231.930 39.673İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 8.231.930 39.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.787.877 14.944.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -23.377 -29.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-515.694 -11.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-515.694 -11.352Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -515.694 -11.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI214.365 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri214.365 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 214.365 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.463.171 14.903.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 10.463.171 14.903.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.441.882 10.526.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.905.053 25.429.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 36.905.053 26.441.882Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar29.431.865 22.063.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 29.431.865 22.063.251Diğer Alacaklar365.390 503.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 365.390 503.273Peşin Ödenmiş Giderler51.426 28.075İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 51.426 28.075Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 84.416 61.039Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM66.838.150 49.097.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.838.150 49.097.520DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 159.711 159.711Diğer Alacaklar1.210.129 856.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.210.129 856.041Maddi Duran Varlıklar659.115 474.070Tesis, Makine ve Cihazlar11 368.937 362.985Mobilya ve Demirbaşlar11 45.865 73.149Özel Maliyetler11 29.948 37.936Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 214.365 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar104.404 183.638Bilgisayar Yazılımları12 104.404 183.638Peşin Ödenmiş Giderler11.013İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.013Ertelenmiş Vergi Varlığı26 13.858 15.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.158.230 1.689.349TOPLAM VARLIKLAR68.996.380 50.786.869KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.481.355 19.527.517İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar171.492 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 171.492 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.309.863 19.527.517Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 29.309.863 19.527.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 41.131 41.009Diğer Borçlar8.271.500 39.570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.271.500 39.570Kısa Vadeli Karşılıklar27.995 19.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 27.995 19.511ARA TOPLAM37.821.981 19.627.607TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.821.981 19.627.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.873 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.873 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 42.873 0Uzun Vadeli Karşılıklar31.586 35.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 31.586 35.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.913 50.060TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.372 85.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.929.353 19.712.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.067.027 31.074.179Ödenmiş Sermaye18 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.182 -49.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.182 -49.016Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -38.182 -49.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler298.647 298.647Yasal Yedekler18 298.647 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 824.548 760.926Net Dönem Karı veya Zararı18 -17.986 63.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.067.027 31.074.179TOPLAM KAYNAKLAR68.996.380 50.786.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829BRÜT KAR (ZARAR)3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829Genel Yönetim Giderleri20 -3.915.541 -3.325.226 -1.502.072 -1.205.540Pazarlama Giderleri20 -783.942 -3.651.794 -183.706 -216.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 114.891 95.347 9.706 30.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -21.027ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.216.239 -9.483.639 260.096 -4.591.511Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.221.746 740.513 364.814 360.673FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.507 -8.743.126 624.910 -4.230.838Finansman Gelirleri24 30.325.745 56.241.637 8.656.538 35.600.634Finansman Giderleri25 -30.311.375 -47.437.297 -9.516.284 -30.834.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.877 61.214 -234.836 535.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.863 234 45.534 -147Dönem Vergi (Gideri) Geliri-55.688 33.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 17.825 234 12.095 -147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.986 61.448 -189.302 534.925DÖNEM KARI (ZARARI)-17.986 61.448 -189.302 534.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.986 61.448 -189.302 534.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.834 -3.490 10.834 -1.853Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 13.543 -4.363 13.543 -2.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.709 873 -2.709 464Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.709 873 -2.709 464Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.834 -3.490 10.834 -1.853TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.152 57.958 -178.468 533.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.152 57.958 -178.468 533.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794718BIST