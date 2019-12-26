***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 18:52
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
546 Günlük İhraç -
Özet Bilgi:
TRSINAL62119 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)
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Hayır
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Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
24.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
546
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
-
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
-
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSINAL62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi
26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
Kupon:
TRLİBOR3M + 3,5 SPREAD
İLK KUPON ORANI %3,6203
25.000.000
Kupon Sayısı
6
Ek açıklamalar
Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 546 gün vadeli 25.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 26 Aralık 2019 itfa tarihi 24 Haziran 2021' dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805436
BIST