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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.12.2019 18:52
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
 546 Günlük İhraç -
 
Özet Bilgi: 
TRSINAL62119 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
    Para Birimi
    TRY

    Tutar
    60.000.000

    İhraç Tavanı Kıymet Türü
    Borçlanma Aracı

    Satış Türü
    Nitelikli Yatırımcıya Satış

    Yurt İçi / Yurt Dışı
    Yurt İçi

 
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
        Türü
    Özel Sektör Tahvili

    Vadesi
    24.06.2021

    Vade (Gün Sayısı)
    546

    Faiz Oranı Türü
    Değişken

    Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
    -

    Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
    -

    Satış Şekli
    Nitelikli Yatırımcıya Satış

    ISIN Kodu
    TRSINAL62119

    Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
    GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

    Satışın Tamamlanma Tarihi
    25.12.2019

    Vade Başlangıç Tarihi
    26.12.2019

          Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
Kupon:     
TRLİBOR3M + 3,5 SPREAD
İLK KUPON ORANI %3,6203                                                
    25.000.000

    Kupon Sayısı
    6

     
     



Ek açıklamalar
                                        
Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 546 gün vadeli 25.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 26 Aralık 2019 itfa tarihi 24 Haziran 2021' dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805436


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SMART 11,35 214.627.298 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6972 7,7359 % 0,34  
Frank 6,0256 6,0619 % -0,11  
Riyal 1,5766 1,5845 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.509 9,47  
Altın Gr. 288 288 1,48  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 67,81 67,81 0,61  
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